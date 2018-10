Mönchweiler Schüler messen sich im Vorlesen

Nach der Lesung wurde in der Jury lange beraten und diskutiert. Dann konnte – bei den jüngeren Jahrgängen – Pädagogin Irene Maier die Sieger bekannt geben. Den dritten Platz teilten sich Tim Jäckle und Luisa Gogolok. Lilly Strassner wurde für ihren Vortrag mit Platz zwei belohnt. Beste Leserin in dieser Altersklasse wurde Mia Weber. Ausschlaggebend für die Reihenfolge war am Ende das Lesen der fremden Texte. Während alle Teilnehmer ihre eigenen Texte fast perfekt beherrschten, gab es bei dem ihnen unbekannten Text doch Unterschiede.