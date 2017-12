Ein langerwartetes "Weihnachtsgeschenk" erhielten die Bürger von Mönchweiler: Der lange hart umkämpfte Zebrastreifen in der Hindenburgstraße wurde fertiggestellt. Beim Löwenmarkt, in der Nähe des Netto-Marktes können nun – vor allem ältere Mitbürger und Kinder – gefahrloser die viel befahrene Hindenburgstraße überqueren. Dort befindet sich auch eine Bushaltestelle der Linie Villingen-Königsfeld-St. Georgen. Mit ihr kommen zahlreiche Schüler der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler an. Gemeinderat und Verwaltung sind froh, dass das Projekt endlich abgeschlossen ist. Foto: Hettich-Marull