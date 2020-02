Mönchweiler Schlägt Kirchenglocken bald die letzte Stunde?

Ob es am Namen des staatlichen anerkannten Erholungsortes liegt, diese Kirchenglocken ganz besonders wohl klingen oder aber die Mönchweiler eine ganz besonders enge Verbindung zum heiligen Antonius haben, sei dahingestellt – manche lassen die Kirche auch im Dorf und sehen im Stundenschlag ganz einfach eine kirchliche und dörfliche Tradition, an der nicht gerüttelt werden darf.

Fakt ist in jedem Fall: In Mönchweiler regte sich erbitterter Widerstand gegen den Gemeinderatsbeschluss. Gipfeln wird dieser nun in einem Bürgerentscheid am 9. Februar.

Stundenschlag nicht durch Religionsfreiheit geschützt

Der Stundenschlag, um den sich die hitzige Debatte in Mönchweiler dreht, gilt streng genommen nicht als kirchliches, sondern als weltliches Geläut. Er ist deshalb im Gegensatz zum Läuten bei Kirchenfesten oder dem Totengeläut auch nicht durch die Religionsfreiheit geschützt. Wohl aber als Tradition – dennoch greift diese deutschlandweite Regelung aus Rücksicht auf Anwohner nur nach entsprechender "Güterabwägung" mit deren Bedürfnissen.

Ein Verzicht auf den nächtlichen Uhrschlag oder Veränderungen in der Turmstubenakustik, um den Lautstärkepegel zu senken, sind dann schon mal drin.

Aber nicht in Mönchweiler: Als Motor des Widerstands gegen das stille Geläut gilt dort der Mönchweiler Bürger Dennis Mattutat. Der Beschluss des Gemeinderates war ihm ein Dorn im Auge, "und auch meine Unterstützer wollen das nicht", bekräftigte er im Oktober.

Wesentlich mehr als die geforderten 177 Unterschriften standen auf der Unterschriftenliste, die er Ende Oktober an Hauptsamtsleiter Sebastian Duffner übergeben hat.

Kompromiss gescheitert

Dabei war zunächst die Hoffnung groß gewesen, dass in Mönchweiler auch ohne die Keule Bürgerentscheid wieder Friede einkehrt. Ein Fachmann wurde engagiert und senkte die Dezibel-Zahl, indem er eine Korrektur der Seilzüge vorgenommen hat, unter 63 Dezibel. Für Dennis Mattutat und seine Mitstreiter völlig in Ordnung, der Kompromiss scheiterte aber trotzdem.

Jener Anlieger aber, der seinerzeit den Antrag auf nächtliche Ruhe gestellt hatte, war damit nicht zufrieden. Er forderte eine Reduzierung der Lärmbelastung auf unter 45 Dezibel. Alles andere raube den Bürgern den Schlaf.

"Wir haben wahrlich wichtigere Dinge zu tun"

Laut Bürgermeister Rudolf Fluck sei das nicht nur technisch unmöglich, sondern auch im übertragenen Sinne: Die Kirchenglocke sei dann leiser als jedes vorbeifahrende Auto, so Fluck salopp.

Dass ausgerechnet in seinem Ort ein Kirchenglockenstreit entbrannt ist, geht dem Bürgermeister deutlich gegen den Strich: "Wir haben wahrlich wichtigere Dinge zu tun", stellte er klar. Und auch, dass der Bürgermeister den Bürgern vorgerechnet hat, dass ein Bürgerentscheid viel Arbeitszeit in der Gemeindeverwaltung binde und so viel koste "wie eine Bürgermeisterwahl" half nicht.

Dass in Mönchweiler über die Kirchenglocken debattiert wird, ist im übrigen nicht neu: Schon 2006 hatte sogar die evangelische Kirche selbst die Aussetzung des Stundenschlags beantragt – der Gemeinderat lehnte ab. Nun aber macht die Umrüstung der Kirchturmuhr mit neuer Elektronik eine solche Programmierung möglich.

Thema noch vor Fastnacht erledigt?

Die aktuelle Mönchweiler Glocken-Affäre hat zwar in den Augen vieler Beobachter durchaus närrisches Potenzial, doch für Hauptamtsleiter Sebastian Duffner war schnell klar: "Das wollen wir noch vor Fastnacht über die Bühne bringen."

Und so rüstet sich die kleine Gemeinde in diesen Tagen für den großen Bürgerentscheid – wie bei einer ganz normalen Wahl werden die Bürger am 9. Februar in vier Wahlbezirken an die Wahlurne treten. Etwa 40 Wahlhelfer stehen bereit und werden nach Schließung der Wahllokale um Schlag 18 Uhr entscheiden, ob für das nächtliche Glockengeläut in Mönchweiler nun das letzte Stündchen geschlagen hat – oder eben nicht.