Mönchweiler Sanierung steht an

Mönchweiler. "Wasser marsch", so könnte man den Großteil der Gemeinderatssitzung in Mönchweiler überschreiben. Wie Bürgermeister Fluck schon in seiner Rede zum Haushalt betonte, sei 2018 "das Jahr der Planung". Im Bereich Wasser und Abwasser kamen gleich drei Auftragsvergaben für Planungen auf den Tisch.