Mönchweiler Richtige Temperatur

Die meisten Standbetreiber sind in Mönchweiler Wiederholungstäter – sie sind schon seit vielen Jahren am ersten Adventswochenende zu Gast in der Alemannenhalle. Bürgermeister Rudolf Fluck eröffnete den 25. Weihnachtsmarkt am Samstagnachmittag – mit ihm hofften auch die fleißigen Bastler, Stricker und Bäcker an den Ständen auf gute Umsätze. Die Kinder konnten sich am Samstag über den Besuch des Nikolaus freuen, der für alle eine Kleinigkeit dabei hatte. Während sich die Gäste drinnen gemütlich bei Essen und Trinken verweilen konnten, war draußen am Glühweinstand des Musikvereins – vor allem hinter der Theke – viel Durchhaltevermögen angesagt. Doch ein leckerer Glühwein schmeckt einfach besser im Kalten, deshalb hatten die Musiker auch alle Hände voll zu tun.

Die beiden "ersten" Standbetreiber in winterlicher Kälte boten Apfelbrot, Honig, Marmelade oder auch heißen Met auf der einen und wunderschöne Drechselarbeiten auf der anderen Seite an. Eines wird deutlich: So langsam bekommt der Weihnachtsmarkt auch vor der Halle ein adventliches Gesicht.