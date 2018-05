Mönchweiler Reisende benötigen den thailändischen Führerschein

Vom Land in die große Stadt: Bangkok mit fast zehn Millionen Einwohnern begrüßt die Reisenden im WoMo-Konvoi spektakulär. Eine Polizeieskorte und abgesperrte Kreuzungen ermöglichen eine ungehinderte Zufahrt zum Hotel. "To much" empfinden Ummenhofers den Aufwand. Rund 1000 Wolkenkratzer, breite Straßen – einiges erinnert an die USA. Doch der Choa Phraya River mit seinen Schleifen, die Quartiere der Altstadt, der Königspalast, Chinatown und die abzweigenden Khlongs zeigen die wahre Seite Bangkoks. Eine Bootsfahrt auf dem Fluss durch die Khlongs ist ein absolutes Muss. Die engen Altstadtgassen erkundet man am besten zu Fuß, so erhält man bleibende Eindrücke einer fremden Welt.