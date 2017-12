Mönchweiler Reinraum besondere Herausforderung

Die Unternehmenszentrale in Dornstadt steuert die Aktivitäten von Tochtergesellschaften in mehr als 40 Ländern mit 1100 Mitarbeitern. Die inhabergeführte Firma entwickelte sich in 25 Jahren vom Maschinenbauer zum Anbieter von Gesamtlösungen für die Elektronik, Solar- und Life Science Branche.

Die Firma Asys Tecton vormals Grässlin Automationssysteme GmbH wurde 1987 in Mönchweiler gegründet. Sie berät, entwickelt, fertigt und montiert Komponenten für die Umsetzung der sogenannten Smart Factories. Diese "intelligente Fabrik" schafft eine Produktionsumgebung, in der sich vor allem die Fertigungsprozesse und die Logistiksysteme ohne menschliches Zutun selbst organisieren. Dies wird in enger Zusammenarbeit von Maschinenbauern, IT-Spezialisten und den individuellen Kundenbedürfnissen entwickelt.

Namhafte Partner für diese hochwertigen Handling- und Transfersysteme von Asys Tecton sind die Branchen: Pharma, Medizin, Automotive und Elektronik. Ziel ist es, alle Materialflüsse zu automatisieren. Asys Tecton präsentierte sich mit Vorträgen über Palettier Systeme, Roboter und den Anlagenbau. Auch die besonderen Herausforderungen der Reinraumprozesse und die Anbindung der Maschinen an Softwarelösungen wurden vorgestellt.