Mönchweiler Platz für neue Alltagsdinge vergangener Tage

Rudi Schimmer und Jörg Spahmann, die Vorsitzenden des Heimat- und Geschichtsvereins, begrüßten im Laufe des Nachmittags viele Besucher in der kleinen Heimatstube. Der Heimat- und Geschichtsverein wurde im Jahr 1995 gegründet und hat es sich seither zur Aufgabe gemacht, die Vergangenheit Mönchweilers zu hegen und zu pflegen. Das Brauchtum zu erhalten und den Menschen den Zugang zur erlebbaren Vergangenheit zu ermöglichen, kostet viel Zeit, Geduld und auch Geld.

Gemeinsam mit dem Narrenverein Schelbmuler und der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins hatte man die ehemalige Milchzentrale umgebaut und renoviert. Mit viel Liebe zum Detail fanden zahlreiche Dinge des täglichen Lebens aus vergangenen Zeiten hier ein neues Zuhause. Viele Exponate lagern verpackt in Schachteln und Kisten – der Platz reicht einfach nicht aus, um sie alle auszustellen.

In den vergangenen Wochen hat der Verein nun einiges in der Heimatstube umgestellt und für neue Exponate Platz geschaffen. Vor allem eine schöne Uhrensammlung fand jetzt ihren Platz in der Heimatstube. Einige Uhren stammen aus der Produktion der "Kaiser Uhrenfabrik", die lange Jahre in Mönchweiler ansässig war. Damit die Uhren auch passend präsentiert werden können, erwarb der Heimat- und Geschichtsverein von einem Uhrmacher aus Unterkirnach Werkzeuge, die das Bild abrunden. Interessiert verfolgten die Besucher die Erklärungen der kenntnisreichen Mitglieder des HGV. Besonders interessant wurde es, wenn betagte Mönchweiler unter den Besuchern waren, die viele ausgestellte Exponate noch aus ihrer Kindheit kannten, oder denen viele Geschichten noch geläufig sind.