Mönchweiler Orgelreparatur kostet rund 60 000 Euro

Noch unklar ist das Vorgehen, was eine barrierefreie Gestaltung des Eingangsbereichs anbelangt. Die Anbringung eines Geländers als Abgrenzung zum Geh- und Fahrweg ist wohl unstrittig. Doch die Ausführung ist noch unklar und sollte nach Meinung von Lehmanns Vorgänger Harald Apelt so gestaltet sein, dass die Rollstuhlfahrer ausreichend Platz haben, um mühelos in die Kirche zu gelangen. Nicht einverstanden ist die Kommune mit einer Verbreiterung des Eingangsbereichs, da eine Schneeräumung des Weges mit einem Räumfahrzeug nahezu unmöglich wäre.

"Mit Blick auf die Zahl der Mitglieder, die momentan bei 1562 liegt, wird sich in diesem Bereich einiges bewegen", blickte Lehmann in die Zukunft.

"Wir sterben gemeinsam mit den Nachbargemeinden in Weiler, Buchberg und Königsfeld eine verstärkte Zusammenarbeit in der Jugendarbeit, in einem Predigtverband oder sogar in einem Gemeindeverbund an."

Unangetastet sollen die Sonntagsgottesdienste der einzelnen Gemeinden bleiben, doch darüber hinaus möchte man sich möglichst kooperativ zeigen.