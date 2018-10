Der Schwarzwald war Ziel eines Ausflugs der Narrenzunft Mönchweiler. Nach dem Motto "Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah" hatten sich die Schelbmuler das "Heidenschlössl" bei Furtwangen als Wochenendhäuschen ausgesucht. Mit Schlafsack und Verpflegung machte sich die Gruppe auf den Weg zum gemütlichen Wochenende. Gemeinsam kochen und wandern standen ebenso auf dem Programm, wie zwei lustige Spieleabende. Einziger Wermutstropfen: Wegen der anhaltenden Trockenheit musste das Grillen am Lagerfeuer angesichts der Waldbrandgefahr ausfallen. Die Vereinsmitglieder hatten so viel Spaß, dass eine Wiederholung schon in die nächste Jahresplanung einfließen wird. Foto: Hettich-Marull