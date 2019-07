Mönchweiler Nachts werden die Glocken nicht mehr läuten

"Wir Glocken sind Gottes Boten, Sind Stimmen der Ewigkeit, Und schleudern viel ernste Noten In den rauschenden Wirbel der Zeit; Wir künden in fröhlicher Runde Der Stunde flüchtigen Lauf Und wecken mit ehernem Munde Die schlummernden Herzen auf." In diesem Ausschnitt eines Gedichts von Anton Müller zu Beginn des 20. Jahrhunderts steckt eigentlich alles, was die Diskussion um den nächtlichen Glockenschlag der Antonius-Kirche befeuert.

Zum einen sehen es Bürger der Gemeinde als eine kirchliche und dörfliche Tradition, an der nicht gerüttelt werden darf, zum anderen fühlen sich direkte Anwohner in ihrer Nachtruhe gestört und drängen auf eine Abschaltung der Stundenschläge. Hochgekocht war die Diskussion durch zahlreiche Beiträge in den sozialen Medien.

Was Bürgermeister Rudolf Fluck besonders ärgerte: "Dass diesem Thema so eine große Bedeutung beigemessen wird – wir haben wahrlich wichtigere Dinge zu tun". Damit wollte er den seiner Ansicht nach verständlichen Wunsch der in ihrem Schlaf gestörten Mitbürger nicht schmälern und unterstützte in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag den Antrag von Gemeinderat Thorsten Wenner ausdrücklich.