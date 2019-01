Mönchweiler Nachbarn retten Frau aus brennender Wohnung

Weihnachten ist vorbei, doch vielerorts stehen noch die mittlerweile trockenen Christbäume in den Wohnungen. Genau ein solcher hat am Samstag gegen 21.45 Uhr für dramatische Ereignisse in einem Einfamilienhaus im Spitzäckerweg in Mönchweiler gesorgt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Baum im Haus der alleinstehenden Frau, der mit echten Kerzen bestückt im Wohnzimmer stand, entzündet.

Als die Flammen auf weiteres Mobiliar übergriffen, eilte die Frau zu den Nachbarn, um Hilfe zu holen. Offenbar im Schock blieb sie jedoch nicht in Sicherheit, sondern begab sich direkt darauf wieder in das brennende Haus. Ein Nachbar konnte sie schließlich verletzt aus dem völlig verrauchten Erdgeschoss retten. Während die 82-Jährige vom Rettungsdienst mit einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht wurde, blieb der Retter nach einer Erstversorgung vor Ort.

Putz platzt durch Hitze von Wand