Viele Proben liegen hinter den Musikern des Musikvereins Mönchweiler. Am Sonntag, 17. Dezember, beim Weihnachtskonzert in der Alemannenhalle möchten sie wieder ein schönes Konzert bieten. Eröffnen wird dieses Konzert jedoch die Gastkapelle Harmonie Niedereschach mit ihrem Dirigenten Thomas Solt. Ab 15 Uhr darf man sich auf abwechslungsreiche Musik freuen, Einlass ist ab 14 Uhr. Mit "Choreography" von Robert Sheldon beginnt der musikalische Adventssonntag. Nach einer Pause mit Losverkauf und Ehrungen gehört die Bühne dem Musikverein Mönchweiler. Thomas Riedlinger präsentiert mit seinen Musikern moderne und traditionelle Blasmusik. Mit "A Sign for Freedom" von Thomas Asanger beginnt der Konzertteil der Gastgeber – und endet mit einer Hommage an Frankreichs größte Chansoniers mit dem Titel "Vive la France", arrangiert von Frank Bernaerts. In der weihnachtlich dekorierten Halle lädt der Musikverein am Ende zum gemeinsamen Singen altbekannter Weihnachtslieder ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Foto: Hettich-Marull