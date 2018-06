Mönchweiler Mehr als eine Übergangslösung

Gesetzliche Vorgaben ließen dem Gemeinderat keine an der Wahl, als der Ausgabe von außerplanmäßigen Kosten in Höhe von 26 000 Euro für die Wassernetzberechnung in Mönchweiler zuzustimmen. Tobias Meyer bezeichnete die Überprüfung einer ausreichenden Löschwasserversorgung als ein Muss, das dauerhaft einen ausreichenden Wasserdruck an den Hydranten garantierten soll. Bürgermeister Rudolf Fluck erinnerte an einen Schwelbrand, der wegen fehlendem Wasserdruck nur dank der Feuerwehr aus St. Georgen glimpflich ablief.