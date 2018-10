Mönchweiler Maxi Michna bundesbeste Azubi der Branche

Vor drei Jahren hat sich die gebürtige Villingerin bei der Firma Duravit in Hornberg als Auszubildende auf die Stelle als Industriekeramikerin Modelltechnik beworben – mit einem Foto, auf dem sie lange hellblaue Haare trug.

Der Arbeitgeber schaute aber auf ihre Leistungen und lud sie zu einem Gespräch ein. Und drei Jahre später zeigte sich, dass ungewöhnliches Äußeres manchmal auf ungewöhnliches Inneres hinweist. Lange hing am Bahnhof Villingen auch ein großes Plakat der Firma Duravit mit allen Azubis – darunter natürlich auch die blauhaarige Maxi.

Maxi Michna kam in Villingen 1997 zur Welt und wuchs in Mönchweiler auf, ging dort in den Kindergarten und die Grundschule und wechselte dann in die Zinzendorfschulen Königsfeld. Dort machte sie ihr Abitur. Sie wollte aber nicht studieren, sondern suchte nach einem Handwerksberuf. Im Internet fand sie eine freie Lehrstelle bei der Firma Duravit, die sie interessierte. Mit ihrem irischen Wolfshund zog sie deshalb nach Hornberg, hielt aber immer noch engen Kontakt zu ihrem Elternhaus und nach Königsfeld, weil dort ihre beiden Pferde in einem Pensionsstall stehen.