Mönchweiler Lustig sein auch ohne Ausflug unter die Gürtellinie

Apropos Chanson-Kabarett: Das schreibt er nicht mehr aufs Plakat – denn "dann käme keiner". "Ich bin ein Star, holt mich hier rein", hadert Fabian Schläper in seinem Bühnenprogramm "Das große Glotzen" mit seiner Absenz in Funk und Fernsehen.

Tastenmuse Iris Kuhn hat ihm da einiges voraus: In der deutschen Krimilandschaft als "Dauerleiche" gebucht, hat sie schon einen Preis ergattert und ist im Fernsehen omnipräsent. Doch das nützt dem ambitionierten – zukünftigen – Star Fabian Schläper gar nichts. Welches Fernsehprofil wäre denn etwas für ihn, der sich mit der flachen Programmgestaltung so gar nicht anfreunden kann? "Deshalb heißt das Gerät ja Flachbildschirm". Seine "Känguruhoden-Unverträglichkeit" macht eine Reise ins Dschungelcamp unmöglich – ein Quoten-Highlight fällt schon mal weg. Mutantenstadel, Sturm der Triebe oder Blindenstraße – kein Interesse. Mangels vorhandener Kochkünste ist der Kabarettist da wo gelafert, gelichtert oder am Herd Schlachten ausgetragen werden, ebenfalls nicht einsetzbar. Bohlen versaut ihm den Recall in der Talentshow – sein Gedicht verhallt unbelohnt.

Nicht so beim Mönchweiler Publikum. Feine Akzente setzen die beiden mit Melodien und Liedern – und zaubern jedem ein Lächeln ist Gesicht. Ob in Erinnerungen an Pippi Langstrumpf schwelgend – die nicht versteht, warum ihre Freunde Tommi und Annika als "BWLer und Jurist" keine Zeit für Abenteuer mehr haben, oder als verführerische Schokolade – Schläper gibt sich feinsinnig, süffisant, aber auch nachdenklich.