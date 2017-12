Mönchweiler Kühlen Kopf bewahren

Umso wichtiger ist es, dass die Jugendlichen auf sich vertrauen und selbstbewusst an die Situation herangehen. Natürlich war – unter "Prüfungsbedingungen" die Nervosität bei den Schülern hoch. Dennoch meisterten sie alle die gestellten Aufgaben: Brandwunden, Verletzungen oder ein Motorradunfall – sollten in Zukunft an der GMS Mönchweiler bei der Erstversorgung in guten Händen liegen. 27 Schüler sind an der Schule bereits im Dienst. Jetzt kommen noch 16 hinzu. Seit Jahren betreut Pädagoge Stefan Broghammer seitens der GMS die Ausbildung – und freut sich, dass von jedem Jahrgang zahlreiche Schüler bei der Ausbildung mit dabei sind.