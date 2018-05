Mönchweiler Kritik an Schließtage

Daniela Klimmt hatte auch noch die Belegungszahlen des Kinderhauses parat: So ist ab Juni die Halbtagsgruppe mit 28 Kindern voll belegt, 35 Kinder sind in der in der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und sieben ganztags in der Einrichtung. Die Krippe ist und bleibt voll belegt. Drei künftige Schulkinder verbleiben bis zum Schulbeginn in der Einrichtung.