Mönchweiler (mhm). "Wir müssen grundsätzlich verlangen, dass sich alle an die Regeln halten", forderte Gemeinderat Pascal Polaczek in der Gemeinderatssitzung. Wieder einmal sollte der Rat nachträglich ein Bauvorhaben Am Schoren genehmigen. Das war nicht nur im Voraus nicht beantragt worden, sondern es wurden noch widerrechtlich Teile eines gemeindeeigenen Grundstücks überbaut. Er und der restliche Rat sowie die Verwaltung lehnten die Genehmigung ab. Jetzt entscheidet die Baurechtsbehörde des Landkreises.