Mönchweiler Kein Problem mit Überalterung

Vorsitzende Stefanie Jäckle, wird auch künftig gemeinsam mit dem ersten Vorsitzenden Johannes Winterhalder die Geschicke der Landjugendgruppe leiten. Im Amt des zweiten Vorsitzenden folgt Oliver Jäckle auf Andreas Jäckle. Schriftführerin bleibt Franziska Schwarz. Im Amt des Kassierers gab es ebenfalls eine Änderung: hier übernimmt Thomas Marquardt die Geschäfte von Moritz Hug. Anna-Lena Schwarz übt weiterhin das Amt der Beisitzerin aus, ihr zur Seite steht Mike Hettich. Ereignisreich war das Jahr 2018 für die Landjugend. An zahlreichen Kreisveranstaltungen haben die Mitglieder teilgenommen – die Gruppe zählt zu den Aktiv-Posten im Kreisverband. Mit den "Bure zum Alange" sorgte man in der Mönchweiler Alemannenhalle für ein komödiantisches Highlight – mit dem ersten Platz beim Kreiserntedankfest für ein persönliches Highlight. Mit ihrem Zeppelin konnte die Landjugendgruppe Mönchweiler in Weiler die Jury überzeugen.

So haben sich die vielen Stunden beim Wagenbau rentiert, stolz ist man, seit 18 Jahren erstmals wieder den Sieg mit nach Hause gebracht zu haben. Bürgermeister Rudolf Fluck überbrachte den Gruß und vor allem den Dank der Gemeinde Mönchweiler. Ob bei der Bewirtung beim Partnerschaftsfest mit Chabeuil, ob beim Dorffest in Mönchweiler oder aber beim perfekten Auftritt beim Kreiserntedankfest in Weiler.

Die Landjugendgruppe sei immer ein toller Vertreter der Gemeinde nach außen. Deshalb konnte der Rathauschef auch guten Gewissens verkünden: "Die Landjugendgruppe erhält eine Jugendförderung von der Gemeinde und eine Projektförderung Kreiserntedankfest von 1200 Euro". Denn soviel Einsatz muss auch belohnt werden. Und aufregend wie das Jahr 2018 endete, wird es auch 2019 weitergehen. So richtet die Landjugendgruppe 2019 wieder das beliebte Dorffest in Nordstetten aus, das man seit 1983 alle zwei Jahre durchführt.