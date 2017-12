Mönchweiler Junge Biker baden in eisigem Wasser

Und der Motorradclub wäre nicht der Motorradclub, wenn die Jungs nicht für einen ganz verrückten Auftritt sorgen würden. Wer im Sommer in Schräglage durch enge Kurven flitzen kann, kann auch bei eisigen Temperaturen – nur leicht bekleidet – in einem Planschbecken Platz nehmen. So getan von fünf jungen Bikern, die damit eine Aufgabe einer Challenge erfüllten: Hätten sie verweigert, wäre ein Grillfest für die Motorradfreunde aus Kälberbronn fällig geworden. So konnte man sich – auch zur Freude der anwesenden Gäste – mit der außergewöhnlichen Aktion "freikaufen" und gleichzeitig die Nominierung an drei andere Clubs weitergeben. Ein sehr gelungener Abend, der einen Besuch wert war.