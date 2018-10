Mönchweiler Ist Demokratie ein Auslaufmodell?

Doderer kommt auf Einladung des Forums Mönchweiler in die Schwarzwaldgemeinde und gilt als profunder Kenner der Materie.

1954 geboren in Stuttgart, aufgewachsen in Tuttlingen, ist er Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Gruppe Drei GmbH und Honorarprofessor an der Hochschule Furtwangen. Einen Namen hat er sich als Referent und Moderator für Marketing, Kommunikation und Zukunftsfragen in nahezu allen Branchen gemacht. Doderer ist seit vielen Jahren in der gesamten Bundesrepublik beratend für Kommunen tätig. Seine Erfahrung und Arbeit für und mit Gemeinderäten, aber auch in Bürgerworkshops und Bürgerforen lassen einen spannenden und informativen Abend erwarten. Der Eintritt ist kostenlos.