Mönchweiler Investitionen liegen bei rund 5,1 Millionen

Das neue EDV-Programm für die Verwaltung liegt bei rund 58 000 Euro. Für Unterhaltungsmaßnahmen am Friedhof sind 48 000 Euro vorgesehen. In das Wasserleitungsnetz werden rund 50 000 Euro fließen. 73 000 Euro steckt die Gemeinde in die Gebäudeunterhaltung.

Große Investitionen sind 2019 geplant. So wird, bei einem Gesamtvolumen von rund fünf Millionen Euro, im kommenden Jahr die erste Million für die Erweiterung der GMS fließen. Das Rathaus soll in den kommenden Jahren saniert werden. Hier geht die Verwaltung von einem Gesamtvolumen von 1,3 Millionen Euro aus. Für kommendes Jahr sind rund 555 000 Euro vorgesehen. Beim Bürgerzentrum Schillerstraße werden die ersten rund 550 000 Euro investiert. Die Gesamtkosten liegen bei rund 1,7 Millionen Euro.

Die Erschließung des ehemaligen Kindergartengeländes und des Baugebiets Kälberwaid schlagen insgesamt mit rund 660 000 Euro zu Buche. In den Umbau des Regenrückhaltebeckens am Angelweg werden rund 610 000 Euro investiert; in die Erweiterung des Breitbandnetzes rund 493 000 Euro.

Insgesamt umfasst das Investitionsvolumen des Vermögenshaushalts rund 5,1 Millionen Euro. Gemeinderat Peter Kaiser stellte fest: "In den Investitionsvorhaben steckt eine echte Herausforderung für die Verwaltung." Für Kaiser sind die Investitionen in Bürgerzentrum, Rathaus und Gemeinschaftsschule wichtige Projekte. Er sei sich sicher, dass die Finanzen bei der Verwaltung in guten Händen liege. Und das sei angesichts der nahezu 13 Millionen Euro Investitionsvolumen bis zum Jahr 2020 sehr wichtig.