Mönchweiler Hier wird täglich selbst gekocht

Das Leitungsteam in der Mensa, Elke Schneider und Ulrike Kille-Kieninger, setzen auf Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit. Da ist für Plastik so gut wie kein Platz. Drei Teilzeitkräfte, Natascha Brugger, Leslie Grußer und Olga Benzel, unterstützen sie bei der Arbeit in der Küche. Dazu kommen noch vier Schüler aus den Klassen fünf, sechs und sieben. Jeder Schüler sollte mit dabei sein, alle drei Wochen leistet er seinen Dienst bei der Vorbereitung des Mittagessens.

Schälen, schneiden, Gemüse und Salat putzen oder auch mal ein leckeres Dessert vorbereiten, Küche aufräumen, Müll entsorgen oder Hilfestellung in der Spülküche geben – die Schüler arbeiten kräftig mit.

Für Elke Schneider sollte es jedoch dabei nicht bleiben. Sie vermittelt, wann immer die Zeit bleibt, den Schülern wichtiges Wissen rund ums Kochen. "Sie sollen nicht nur als Hilfsarbeiter laufen, das ist nicht in meinem Sinne", erklärt sie. Allerdings sei die Küche in den vergangenen Jahren so gewachsen, dass die Abläufe eng gesteckt sind. Eine Woche im voraus können die Mädchen und Jungen ihr Essen vorbestellen; sie zahlen dafür 2,50 Euro. Der Materialeinsatz liegt bei rund 1,50 Euro pro Essen – der Überhang fließt an die Gemeinde Mönchweiler.