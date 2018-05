Mönchweiler Großaufträge gehen über den Jordan

Mit der vorhandenen Manpower und ohne Jaiteh an der Maschine seien die Großaufträge nicht zu stemmen gewesen. "Das tut einem in der Seele weh", gesteht der Geschäftsführer und hofft, dass "Spätfolgen" ausbleiben. Schließlich sei gut vorstellbar, dass sich die verschmähten Auftraggeber beim nächsten Mal gleich eine andere Adresse für ihren Auftrag suchen. "Es ist noch nicht absehbar, was all das für die Zukunft noch bedeuten kann", weiß der Inhaber des Maschinenbauunternehmens. Fest steht für ihn jedoch: Mit Jaiteh an Bord hätte er die beiden Aufträge annehmen und erfüllen können.