Mönchweiler (mhm). Die Gemeinschaftsschule Mönchweiler lädt am Donnerstag, 18. Januar, zu einem Info-Abend in der Mensa der GMS ein. Ab 19 Uhr können alle interessierten Eltern, Lehrer und weitere Bürger Einblicke in das Lernen und Lehren an der Gemeinschaftsschule bekommen. Lehrer und Schüler gewähren einen Blick hinter die Klassenzimmertür.