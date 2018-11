Mönchweiler Geburtstag in kleiner Runde

Seit 2014 ist Wolfgang Eich Sprecher der Unabhängigen Bürger und pflegt deren Wahlaussagen: Eine unabhängige Politik von Bürgern für Bürger, die ganz nah an der Basis ist. Genau so haben es auch Gemeinderäte der UB in der Vergangenheit gemacht. Vor ihm hatte Günter Kayan die Fäden bei den UB in der Hand und war annähernd 23 Jahre im Gemeinderat tätig. Auf 25 Jahre brachte es gar Hans-Georg Beyer – und Wolfgang Eich bringt es auch schon auf mittlerweile 22 Jahre im Dienst der Bürger von Mönchweiler.

Immer wieder wurden die Unabhängigen Bürger für die Gemeinde aktiv. So standen mit Günter Kayan, Günter Wagner und Wolfgang Eich mehrfach drei Mitglieder der Unabhängigen Bürger im Organisationsteam für das große Dorffest und engagierten sich auch bei der 750-Jahr-Feier. Damit Mönchweiler Bürger bei den Kreistagswahlen eine Alternative zu den großen Volksparteien hatten, entschlossen sich im Laufe der Jahre mit Wolfgang Eich, Hans-Georg Beyer und Willi Storz drei UBs zur Kandidatur für die Freien Wähler. Doch dem Blick zurück folgt der Blick nach vorne.

Bei der Suche nach Kandidaten für die Liste der UB zur Gemeinderatswahl im Frühjahr 2019 ist man derzeit in vollem Einsatz. Von den amtierenden Gemeinderäten haben drei signalisiert, dass sie sich wieder der Wählergunst stellen. Wolfgang Eich, Willi Storz und Renate Heppe-Debus wollen es auf jeden Fall noch einmal wissen, Heike Engel-Protzek ringt noch mit sich. Man strebt zwölf Kandidaten für die Liste an – könnte jedoch, so Wolfgang Eich, auch mit etwas weniger leben. Dabei sucht man Kandidaten, die auch zu den Unabhängigen Bürgern passen. "Da wird schon mal der eine oder andere spektakuläre Name gehandelt – für uns zählt allein die Einstellung der Kandidaten." Vor allem jüngere Bürger sind gesucht: "Eine Verjüngung täte dem Gemeinderat allgemein gut."