Büchereileiterin Monika Hettich-Marull ist mit ihrer Kundschaft zufrieden. Die meisten halten sich an die Ausleihfristen der Gemeindebücherei, doch Ausreißer gibt es auch hier. Bislang war es nicht einfach, Säumnisgebühren zu erheben – die Bücherei besitzt keine Benutzungsordnung, in der diese Gebühren festgeschrieben sind. Das wird sich jetzt ändern: Der Gemeinderat votierte einstimmig für eine Benutzungsordnung. Werden künftig Bücher verspätet zurück gegeben, wird bei Erwachsenen ein Euro und bei Kindern 50 Cent an Säumnisgebühren fällig. Wird der Benutzerausweis verloren, kommen zwei Euro in Anrechnung. Ein pauschaler Kostenersatz von zwei Euro wird bei kleineren Schäden am Buch oder dem Medium fällig. Beim Verlust eines Buches muss der Ausleiher den Wiederbeschaffungswert des Buches bezahlen. Die Ausleihe der DVD bleibt mit einer Leihgebühr von 50 Cent wie bisher bestehen. In der Benutzungsordnung werden außerdem Verhaltensmaßregeln, Behandlung der Medien und die Haftung festgeschrieben. Die Bücherei erhält in den nächsten Monaten eine neue Bibliothekssoftware. Dafür muss der gesamten Bestand durchforstet und neu aufgenommen werden. Foto: Hettich-Marull