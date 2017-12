Mönchweiler Film erzählt besondere Geschichte

In Mönchweiler aufgewachsen, studierte Simone Grabs in Freiburg, Mainz und San Francisco Amerikanismus, Politikwissenschaften und Publizistik. Seit 2003 arbeitet sie als Dokumentarfilm-Autorin für die Sendereihe 37° und für Kinderwissens-Formate im ZDF. Zudem arbeitet sie als Systemischer Coach und Trainerin in der Medienentwicklungshilfe.

Im Auftrag der Deutschen Welle Akademie unterstützt sie Medienschaffende in Afrika, neue Formate zu entwickeln und Menschenrechte und Pressefreiheit zu leben. "Wirklich beste Freunde" erzählt, wie es möglich ist, trotz einer schwerwiegenden Erkrankung mit stark eingeschränkter Mobilität dem Leben die schönen Momente abzuringen. Zum einen durch die persönliche Gabe, den Kopf nie in den Sand zu stecken, zum anderen durch ungewöhnliche Freundschaften.

Wie im Falle von Nico, Mittelpunkt einer außergewöhnlichen Clique. Der 27-jährige Student leidet an einer Muskeldystrophie, die ihn fast bewegungslos gemacht hat. Dennoch führt er – mit Hilfe seiner Freunde – ein fast normales Leben, schließt ein zweites Studium ab und zieht am Wochenende um die Häuser. Der Film zeigt, wie Freundschaften entstehen, wenn Menschen mit und ohne Handycap gemeinsam aufwachsen. Die jungen Männer der Clique haben zusammen eine integrative Schule besucht.