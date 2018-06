Mönchweiler Feuer und Fußball bringen alle ins Schwitzen

Der vorletzte Platz, den die Aktiven nach dem Finale in der Kreisliga B belegten, soll ein einmaliger Ausrutscher bleiben. "Das Feuer brennt so schön wie seit Jahren nicht mehr", war der Vorsitzende Matthias Storz beeindruckt von dem Fest, das den längsten Tag des Jahres feiert. Zahlreiche Besucher verfolgten das Ereignis, welches in einem weiten Umkreis die Umgebung wärmte. Drei Feuerwehrkräfte waren Garant dafür, dass das Feuer kontrolliert brannte.

Public Viewing sorgt für Nervenkitzel

Der Auftakt des Sonnwendspektakels machte das Public Viewing des WM-Spiels der DFB-Elf gegen Schweden. Mehr als 90 Minuten dauerte die Leidenszeit der knapp 200 Zuschauer, bevor das befreiende Siegtor die Stimmung in grenzenlosen Jubel umkehrte.