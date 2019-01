Mönchweiler Es wird ein gutes Jahr für Mönchweiler

Der Radsportverein Mönchweiler sorgt am 13. Juli mit der Ausrichtung eines gut besetzten Radrennens des Heuer-Cups für ein sportliches Highlight in der Gemeinde.

Zum ersten Mal wird in Mönchweiler – auf dem Gelände des Bürgerparks – ein Lichterfest stattfinden. Als Termin wurde der 18. Oktober festgelegt. Doch neben den besonderen Highlights des Jahres, bietet sich den Mönchweiler Bürgern im Jahresverlauf so einiges zum Schauen, Hören, Staunen und Feiern an. Bereits im Februar startet in Mönchweiler die fünfte Jahreszeit.

Die Narrenzunft Schelbmuler sorgt mit Narrenbaumstellen, Rathaussturm, Zunftball und Umzug – der findet wie jedes Jahr am Fasnetdienstag statt – für ausgelassene Stimmung im Dorf. Der Turnverein veranstaltet am 23. Februar seinen Turnerball, und die Generationenbrücke reiht sich mit der Dorffasnet "Narretei und drei nach drei" in die Veranstaltungen ein.

Beim alljährlichen Maibaumstellen und dem anschließenden Maifest ist die Feuerwehr mit Mann und Maus am Start. Der Musikverein lädt am 30. Mai zum Vatertagsfest auf den Schulhof, am 12. Oktober zum Weinfest und am 22. Dezember zum Weihnachtskonzert.

Beim Motorradclub Mönchweiler feiert man am 21. Dezember die Wintersonnwende und lädt am 8. Juni zur Clubhausparty. Die Eisstockschützen haben im Juni wieder zahlreiche Mannschaften beim Internationalen Eisstockturnier am Sportplatz zu Gast. Beim Laienturnier am 20. Und 21. Juli freuen sich die Verantwortlichen schon auf die zahlreichen Laienmannschaften, die dort gegeneinander antreten.

Der Angelverein feiert am 30. Juni seinen Fischerhock am Wolfsteich. Am 1. Adventswochenende findet wieder der Weihnachtsmarkt der Gemeinde statt.

Ein abwechslungsreiches kulturelles Angebot gibt es über das Forum in Mönchweiler. Mit Reiseberichten, Foto Workshops, einem Tortenkurs, Kleinkunst und einem französischen Abend bringen sich die Verantwortlichen in das Dorfgeschehen ein.

Ein Highlight des Jahres findet zwar nicht in Mönchweiler statt, betrifft aber viele Bürger – am Pfingstwochenende geht es gemeinsam zur Partnerschaftsfeier nach Chabeuil.