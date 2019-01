Mönchweiler Eine wichtige Prüfung ist geschafft

Am Ende stand für Schüler eine bestandene Schulsanitäterprüfung fest. Sie werden nun an der GMS ihren Dienst leisten und bei – hoffentlich kleineren Vorfällen zum Einsatz kommen. In den vorangegangenen Schulungen wurden die Jugendlichen über unterschiedlichste angenommene Szenarien unterrichtet. Ob Wiederbelebung, stabile Seitenlage, Verbände oder Helmabnahme bei Unfällen – schließlich sollen sie auch außerhalb der Schule wissen, was zu tun ist.

Für Harry Kaiser steht fest: "Wiederbelebungsmaßnahmen sollte jede Person können". Neben stabiler Seitenlage und einem gut abgesetzten Notruf sind sie die wichtigste Notfallkenntnis.

Auch über Möglichkeiten der Hilfe bei verschiedenen vorliegenden Krankheiten wie Epilepsie oder Diabetes wurden die Jugendlichen unterrichtet. Das Interesse an der Schule für die Ausbildung zum Schulsanitäter ist groß. Broghammer bekommt immer eine große Gruppe zusammen.