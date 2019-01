Mönchweiler Eine Fülle an Aufgaben steht ins Haus

Fluck weiß, dass der Gemeinde eine Fülle an Aufgaben ins Haus steht. Festhalten wolle man am Leitbild "Wohnen und Leben für alle Generationen in der familienfreundlichen Kommune". Darauf, so Fluck, seien auch die strategischen Ziele und Investitionen für die kommenden Jahre ausgerichtet. "Wir müssen die guten Voraussetzungen in unserem Land nutzen und unsere Investitionen jetzt angehen, wo Fördertöpfe uns eine erhebliche Co-Finanzierung sichern."

Als Bürgermeister brauche man Visionen und Ziele – und dazu einen Gemeinderat, der bereit sei, sich diesen Zielen zu stellen. Dazu brauche es einen Gemeinderat aus motivierten, mündigen und offenen Bürgern, die einen Querschnitt der Gesellschaft in Mönchweiler bilden. "Das war in der Vergangenheit so, und ich wünsche mir sehr, dass auch der künftige Gemeinderat nach der Kommunalwahl im Mai, wieder diesen Querschnitt bildet und uns an einem Strang ziehen lässt."

Fluck gab einen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen, die für das Jahr 2019 geplant sind und erklärte: "Ein größeres Haushaltsvolumen gab es in der Vergangenheit nicht zu bewältigen – und ich bin sicher, das wir dies trotz aller Aufgabenfülle gemeinsam hinbekommen werden." Man werde darauf achten, die Mittel so einzusetzen, wo sie notwendig für die Entwicklung der Gemeinde seien und einen spürbaren Mehrwert für die Bürger bringen. Und dies alles ohne Kreditaufnahme in den kommenden Jahren.

Die großen Planungen für Bürgerzentrum und Rathaus sind begonnen, die für die Erweiterung der Gemeinschaftsschule steht für das laufende Jahr noch an. Die hohen Sachkosten für die Unterhaltung und Sanierung von bestehenden Einrichtungen wie Sportanlagen, Friedhof, Bürgerpark, Bauhof und Feuerwehrhaus sind mittelfristig abgeschlossen und auf einem guten Stand.

Fluck erklärte, die Gemeinde könne bei ihren Ausgaben und Investitionen auf die starken Wirtschaftszahlen setzen. So liege der Anteil an der Einkommensteuer mit rund 1,94 Millionen Euro weiter auf einem hohen Niveau. Aus der Gewerbesteuer rechnet man für 2019 mit einem Aufkommen von rund 1,8 Millionen Euro.

Fluck betonte noch einmal, dass sich die Gemeinde den vielfältigen Aufgaben der Zukunft stellen müsse. Ihm besonders am Herzen liege das Projekt "Nachbarschaftshilfe", das er mit Unterstützung engagierter Bürger umsetzen möchte. Unterstützung erfährt die Gemeinde dabei durch Gelder vom Ministerium für Soziales. Die immer älter werdende Bevölkerung werde die Gemeinde zu völlig neuen Aufgaben in der Daseinsvorsorge zwingen.

Bürgerversammlung für das Frühjahr angekündigt

Zum Frühjahr werde man eine Bürgerversammlung abhalten, in der die drei Einzelbereiche "Aufbau der trägergestützten Nachbarschaftshilfe", "Einführung einer Senioren-App" und das "Mobilitätskonzept" vorgestellt werden. Es gelte, Bürger zu gewinnen, die unterstützen und helfen wollen. Ziel soll es sein, bis Mitte des Jahres Betroffenen Hilfe anbieten zu können. Zu dieser Entwicklung gehöre auch eine gute ärztliche Versorgung vor Ort. Deshalb fördere man gezielt die Niederlassung von Ärzten und sei bereit, diese mit Hilfestellungen und konkreten Angeboten zu unterstützen.

Fluck gab den Gästen auch einen Überblick über die geplanten Investitionen für die kommenden Jahre. Im Wesentlichen, so Fluck, spreche man über die Sanierung der Grundschule mit Schulerweiterung, den Umbau und die Erweiterung des alten Pfarrsaales zum Bürgerzentrum, die Grundsanierung des Rathauses sowie die Erschließung von Gewerbe- und Wohnbauflächen.

Ein nicht unwesentlicher Punkt werde die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde sein. Deses solle sich auch in zukünftigen Bebauungsplänen wiederfinden. Fluck betonte zum Abschluss seiner Rede, man wolle auch mit den Betrieben in Mönchweiler im Gespräch bleiben und lud schon einmal zu einem geplanten Wirtschaftsgespräch ein. Es gelte, gemeinsame Kooperationswege, Ideen, Projekte und auch kommunale Standortentscheidungen abzustimmen und anzugehen. "Ohne Ziele, Ideen und die Entschlossenheit, Herausforderungen anzunehmen, wird es keine Weiterentwicklung in einer Gemeinde geben."