Mönchweiler Ein Überangebot an Obst

Die Gartenfreunde des Obst- und Gartenbauvereins Mönchweiler trafen sich im Oktober zur Rückschau – und natürlich auch zum Kosten der Ernte. Trocken war es, das Jahr 2018, nur unterbrochen von vereinzelten regionalen Regenschauern.

Das Austrocknen der Böden nahm schon beängstigende Formen an, durch das Frühjahr ohne Spätfröste gab es ein Überangebot an Pfirsichen, Pflaumen und Mirabellen. Die Bäume mussten abgestützt werden, um das Gewicht der Früchte tragen zu können. Und nun wohin mit dem Segen, wenn Freunde und Nachbarn ebenfalls mit Obst und Gemüse eingedeckt sind.

So verblieb so manche Frucht an Baum und Strauch und wurde zum Festmahl für Vögel, Nager und Insekten. Mitbringsel der Gartenfreunde wurden an dem Abend viele probiert – besonderen Anklang fand der rote Herbstkalvill, ein leuchtender Apfel mit einem Geruch nach Himbeere und weißem, von roten Adern durchzogenem Fruchtfleisch, würzig und süßsauer. Die Bäume wurden von der Gemeinde als Streuobst am Löwenweg gepflanzt.