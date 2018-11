Mönchweiler Ein Gehweg für die Fichtenstraße?

Volker Röhl stellte die erarbeitete Studie im Gemeinderat vor. Rund 425 Meter lang ist das Teilstück der Fichtenstraße, in dem ein Gehweg fehlt. Für die Gemeinderäte mit Blick auf die Sicherheit der Fußgänger auf Dauer nicht mehr vertretbar. Röhl machte deutlich, dass die Gegebenheiten vor Ort nicht optimal, aber auch nicht prekär seien. Zwar gäbe es kräftige Bäume am Rand der Straße, zahlreiche Ein- und Ausfahrten, Böschungen und geduldete Nutzung öffentlichen Raums, aber die Maßnahme wäre dennoch machbar. Zwei Alternativen stellte Röhl Gemeinderäten und Verwaltung vor: Die Führung des Gehwegs auf der Nordostseite der Straße, so kristallisierte sich heraus, hat mehr Charme und macht auch mehr Sinn. "Schon heute benutzen die Fußgänger in dem Bereich diese Seite", bestätigte Gemeinderat Wolfgang Eich aus Erfahrung die Präferenz. Außerdem, so bestätigte Röhl, wäre diese Variante günstiger – auf der gegenüber liegenden Seite führen nämlich Versorgungsleitungen durch den Untergrund, die man eventuell verlegen müsste. "Das", so Röhl, "käme dann noch um einiges teurer".

Apropos Kosten: Für Gemeinderat Willi Storz erscheinen die Kosten sehr "ambitioniert": "Die erscheinen mir mit rund 350 000 Euro zu hoch." Röhl entgegnete, dass dies nur eine Kostenschätzung sei, die weitere Planung werde zeigen, wie hoch die Kosten wirklich anzusetzen seien. Auf jeden Fall, so war man sich am Tisch einig, ist ein Gehweg zum Friedhof unerlässlich. Man einigte sich auf eine Weiterführung der Planung und entschied sich für die Nordostseite der Fichtenstraße. Die erforderlichen Haushaltsmittel hierfür werden im Haushalt 2019 zur Verfügung gestellt.