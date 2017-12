Mönchweiler Eigene Flucht in Roman verarbeitet

"Eigentlich war das zunächst schrecklich, denn Deutsch war nicht mein Ding", bekannte sie. In ihrer Familie seien sechs Nationen vertreten – "wir fühlen uns alle als Europäer", betonte sie. "Fluch(t)" – in diesem Roman aus dem Jahr 2015 erzählt sie aus den Jahren nach 1955, als sie ihren Eltern in den Westen folgen musste – "ich war damals schon bei den Jungen Pionieren, die Entscheidung zur Flucht aus der DDR haben meine Eltern für mich getroffen", beschrieb sie die Situation.

Autorin zitiert auch aus ihrem 2016 erschienenen Gedicht "Freiheit"

Sie zitierte auch aus ihrem 2016 erschienenen Gedicht "Freiheit" und zog Rückschlüsse zwischen der Flucht ihrer damals jungen Familie und den Flüchtlingen, die seit 2015 in Deutschland ankommen: "Was hat sich seither verändert", fragte sie – mehr sich selbst? Doch eines stellte Ciampa deutlich heraus: "Wir leben in Deutschland alle auf der Sonnenseite des Lebens." Tief beeindruckt zeigten sich die Schüler – und sie werden sicherlich aus der Lesung profitieren.