Mönchweiler Ehrenamtliche wollen das Miteinander in der Gemeinde gestalten

Für vielfältiges, generationenübergreifendes Miteinander in der Gemeinde stehe die Arbeit der Generationenbrücke. Projekte hat die Generationenbrücke viele – dazu benötigt man auch viele Hände und Köpfe – um etwas in der Gemeinde zu bewegen. Armin Frank zur Seite stehen mit Johann-Dietrich Pechmann und Rudolf Fluck zwei weitere verlässliche Unterstützer der Generationenbrücke. Die rund 30 Projekte, die von den Mitgliedern des Initiativkreises betreut werden, sind zum größten Teil Selbstläufer geworden. In manchen Bereichen wäre allerdings Nachwuchs dringend nötig. "Wir sind alle in die Jahre gekommen." Deshalb würde man sich bei der Generationenbrücke über junge und junggebliebene Menschen freuen, die das Miteinander in der Gemeinde mitgestalten.

Die Zukunft – das ist allen klar – ist eine große Herausforderung für alle. Neue Projekte sind bereits auf dem Weg, an Ideen mangelt es nicht. Da hilft es auch, wenn die Finanzen stimmen. Das das so ist, dafür sorgt Johann-Dietrich Pechmann als Kassierer. Unterstützt wird die Generationenbrücke finanziell von der "Arbes", der Arbeitsgemeinschaft des Bürgerschaftlichen Engagements in Baden-Württemberg. Für 2018 hat sich die Generationenbrücke wieder einiges vorgenommen. So wird sich Sandra Banschbach mit dem Projekt "Tanz, Bewegung, Musik, Singen und Kunst" im Wohn-Park einbringen. "Ein großes kreatives Feld kann man hier bearbeiten." Sie sei mit der Organisation erst am Anfang, Unterstützung könnte sie sicherlich aus dem DRK-Ortsverein bekommen.

Bürgermeister Rudolf Fluck stellte das Projekt "Quartier 2020" vor. Nachdem die Gemeinde beim Ideenwettbewerb des Landes nicht zum Zuge gekommen war, will Fluck in Abstimmung mit dem Gemeinderat das Projekt trotzdem an den Start bringen. Im März möchte Fluck das Modellprojekt öffentlich vorstellen. Die Weiterführung des Projekts "Sonia", der Aufbau des Bürgerzentrums – all das soll in das groß angelegte Projekt "Quartier 2020" einfließen. Neu gegründet soll eine weitere Selbsthilfegruppe werden: Ralf Grieshaber möchte Betroffenen mit ADHS – egal ob Erwachsene oder Kinder – eine Plattform geben.