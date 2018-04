Mönchweiler Drei Tage purer Hörgenuss

Mönchweiler. Der Musikverein Mönchweiler hat alles vorbereitet – drei renommierte Blaskapellen kommen in den Schwarzwald.

Schon im Jahre 1998 musizierten sechs Musiker unter dem Namen "EichbergerBrassBoys". In einer klassischen Brassquintettbesetzung mit Schlagzeug. Das Repertoire reichte damals schon von Klassik über Polka bis hin zur modernen Blasmusik. Im Lauf der Jahre entwickelte sich aber eine besondere Liebe zur böhmisch-mährischen Blasmusik. So war es an der Zeit die Besetzung zu ändern, und im Jahr 2006 waren es bereits neun Musiker, die gemeinsam quer durch Österreich musizierten und ihr Können zum Besten gaben. Inzwischen sind zwölf begnadete und motivierte Musiker unter dem Namen Blaskapelle "EBB" bis über die Grenzen Österreichs bekannt. Heute steht "EBB" für "Eichberger Böhmische Blasmusik". Mit einem breit gefächerten Programm musiziert das Dutzend bei Musikfesten und Festivals auf nationalen und internationalen Bühnen. Das Konzert beginnt am Freitag um 20 Uhr.

"Mistrinanka", das Blasmusikhighlight am Samstag, 28. April, 20 Uhr, gehört zu den ältesten und populärsten Ensembles in der Mährischen Slowakei. Sie wurde 1967 von den Brüdern Antonín und Josef Pavluš gegründet. Die Kapelle spielt ältere Kompositionen ebenso virtuos wie auch völlig neue Tonstücke von Autoren, die aus der Volkstradition der Region schöpfen. Die Blaskapelle "Mistrinanka" knüpfte als eines der ersten Ensembles in der damaligen Tschechoslowakei an eine alte Tradition der Meister – der Volksmusikanten und Spielmänner an. Mit dem Einfügen einer stilisierten Form der mährisch-slowakischen Volkskunst führt sie diese Tradition immer weiter. "Mistrinanka" macht alljährlich mehrere Tourneen durch Mittel- und Westeuropa, und auch in den Vereinigten Staaten gastierte die Kapelle schon – und war auch schon vor Jahren in Mönchweiler zu Gast, also keine Unbekannte in der Region.