Mönchweiler Digitalisierung als wichtigste Aufgabe

Mönchweiler. Sie dürfe kein Selbstzweck sein, sondern müsse den Menschen vor Ort dienen und einen konkreten Nutzen bringen. "Dazu braucht es Akzeptanz und Nachhaltigkeit, die wir nur gemeinsam mit den Betroffenen in das Leben einer Gemeinde integrieren können", räumte er ein.

Die Landesregierung habe sich zum Ziel gesetzt, in dieser Legislaturperiode rund eine Milliarde Euro in den Breitbandausbau zu investieren. Dabei dürfe durch die Digitalisierung die Realität nicht abhandenkommen: Es gebe auch Dinge, die man anfassen und erleben wolle wie Bücher, eine Zeitung oder auch einen Brief. Dennoch würden digitale Schlüsseltechnologien viele Branchen umformen.

"Bereiten die Schulen unsere Kinder auf den selbstbestimmten, kreativen Umgang mit digitalen Technologien vor oder droht die Verkümmerung wichtiger Fähigkeiten?", stellte der Bürgermeister in den Raum. Am Arbeitsplatz, in den Schulen, in Arztpraxen und Krankenhäusern, in den eigenen vier Wänden stehe die Digitalisierung an.