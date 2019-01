Mönchweiler Der Nachwuchs ist jung und motiviert

Mönchweiler. Ganz lassen kann Weißhaar die Jugendarbeit nicht. Er wird dem Neuen an der Spitze als Stellvertreter weiterhin zur Seite stehen. Auch vom bisherigen Stellvertreter, Tobias Lehmann, wurde signalisiert: Wenn Not am Mann ist, bin ich da. Der Blick in die Runde der Jugendfeuerwehr zeigt Außergewöhnliches: Von den anwesenden Jugendfeuerwehrleuten sind es vier Jungs und junge Männer und sage und schreibe acht Mädchen. "Wenn das so weiter geht, ihr dabei bleibt und wir euch irgendwann in die Aktive Wehr übernehmen dürfen – muss sich die Gemeinde etwas einfallen lassen", freut sich Kommandant Gerd Wimmer. Denn dann brauche es gesonderte Umkleidekabinen. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg – sicher ist nur, dass die Mädchen und Jungen mit viel Spaß, aber auch viel Fleiß, dabei sind. Das zeigte vor allem der Probebesuch, der lag nämlich bei sehr guten 79 Prozent.

Leider musste die Versammlung in diesem Jahr auf einen Bericht des Schriftführers verzichten. Der nämlich war aus der Jugendfeuerwehr ausgetreten und hatte keinen Bericht verfasst. 180 Stunden Jugendfeuerwehrarbeit wurden 2018 geleistet, die Jugendlichen wurden in den Grundlagen der Feuerwehrtechnik unterrichtet, nahmen an Übungen teil und unterstützten die Wehr bei zahlreichen Veranstaltungen. Doch auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Ob beim Zeltlager in Niedereschach, beim Badetag oder beim Besuch des Sensapolis, gemeinsam erlebte man viele lustige Stunden.

Die Wahlen für den Jugendfeuerwehrausschuss gingen zügig über die Bühne: Lea Pieper übernimmt das Amt des Schriftführers, Leonie Vorlop führt die Kasse, Nils Walschburger fungiert als Beisitzer, Jugendsprecherin ist Lea Wimmer und als Springer konnte Jasmin Zoll gewonnen werden. Sollte die Schneelage gut bleiben, soll bereits am nächsten Freitag mit der Rodelnacht die erste Veranstaltung der Jugendfeuerwehr über die Bühne gehen. Ein "kräftiges Danke" für alle, die geholfen haben, eine gute Jugendarbeit auf die Beine zu stellen, kam vom Kommandanten Gerd Wimmer und vom Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Eich. Die Jugend, so Wimmer, habe die Wehr perfekt unterstützt. Er hoffe nun auf eine erfolgreiche Weiterführung. Wimmer beendete die Versammlung mit einem Griff in die Wundertüte und stattete die Jugendfeuerwehr mit wärmenden Strickmützen aus.