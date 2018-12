Mönchweiler Bürgerzentrum wird einiges teurer

Mönchweiler. Dass am Ende einer emotional geführten Diskussion im Gemeinderat ein Votum pro Bürgerzentrum mit zwei Gegenstimmen herauskam, war in der Entscheidung zwar eindeutig, konnte aber nicht abschließend befriedigen, denn Rechnungsamtsleiter Gebhard Flaig ließ nach der Abstimmung die Bombe platzen: Bevor die Gemeinde die 50 Prozent Zuschuss erhalte, müsse die Höhe des Sanierungstopfes für die Gemeinde zunächst einmal erhöht werden. Dieser Vorgang sei noch nicht abgeschlossen. Zwar versicherte Bürgermeister Rudolf Fluck, dass die Signale eindeutig seien und im Januar die Unterschriften unter die nötigen Papiere gesetzt würden – im Gemeinderat schlug die Mitteilung dennoch hohe Wellen.

Hatte man sich doch in der Diskussion schon lauthals über die Notwendigkeit der teuren Sanierungsmaßnahme gestritten.

An der Entscheidung für das Projekt Bürgerzentrum änderte sich nichts mehr. Ein ungutes Gefühl blieb bei vielen Gemeinderäten dennoch hängen. Die beauftragten Planer Jan Schweizer und Reiner Oberle hatten zuvor erneut die Planung und die dazu berechneten Kosten im Gemeinderat vorgestellt. Dabei zeigte sich schnell, dass das Gebäude in vielen Bereichen in keinem guten Zustand ist und aufwändig saniert werden muss.