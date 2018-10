Mönchweiler Brennende Kerzen bleiben in Halle tabu

Am ersten Adventswochenende, 1. und 2. Dezember, soll in der Halle wieder weihnachtliches Flair entstehen. Bei der doch eher nüchternen Mehrzweckhalle ein schwieriges Unterfangen. So sieht es Bürgermeister Rudolf Fluck und auch Bauhofleiter Jürgen Schwarzwälder.

Deshalb kam aus deren Munde bei der Besprechung mit den interessierten Standbetreibern ein klares Statement.

Zum einen machte Schwarzwälder deutlich: "Das Licht in der Halle wird möglichst weit gedimmt – und diese Einstellung bleibt dann auch so." Die Standbetreiber müssen sich also selbst um eine vernünftige Ausleuchtung ihrer Angebote kümmern.