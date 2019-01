Mönchweiler Blick auf die Welt von übermorgen

Heynkes führte die Zuhörer in die "Welt von übermorgen" und zeigte auf, wie umfangreich – und vor allem wie rasant – sich die Welt verändern wird. "Die Welt kann man nur digital retten – oder gar nicht", provozierte Heynkes bewusst sein Publikum. Er spart nicht mit Wahrheiten und nimmt auch in Kauf, dass er mit seinen Aussagen Angst macht. Denn die Zukunft könne man künftig nicht gestalten, in dem man sich auf Erreichtem ausruhe. "Wie von einem Tsunami werden wir von der Digitalisierung überrollt."

"Große Macher" handeln

Die großen Macher von Amazon, Google, Facebook und Microsoft hätten längst die Zeichen der Zeit erkannt und gehandelt. "Europa befindet sich in einem Tiefschlaf und rechnet wohl damit, auch in der Welt der Zukunft mit der alten Welt bestehen zu können", mahnt Heynkes. "Wir leben vom alten Geld und alter Innovation – irgendwann ist das alles weg."