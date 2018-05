Mönchweiler Bei Erweiterung der Gemeinschaftsschule läuft Zeit davon

Auch beim Oberschulamt erklärte Amtsleiterin Sabine Rösner auf Nachfrage, dass es so eine Anordnung nicht gäbe. Im Gegenteil, man versuche möglichst alle Gemeinschaftsschulen in dem Streben nach Zweizügigkeit zu unterstützen. Auch deshalb, um die Profile an den Schulen zu festigen. Eine Einschränkung der Schulwahl gebe es nicht, eine Schülerlenkung sei nur bei Realschulen vorgesehen.

Überhaupt sei im Moment bei den Gemeinschaftsschulen noch so viel in Bewegung. Eine abschließende Einschätzung über Zweizügigkeit gäbe es nicht. "Ich weiß nicht, wer was beschlossen hat. Wir auf jeden Fall nicht!" Bei der ganzen Diskussion am Donnerstag kam man am Ende dennoch zu einer Entscheidung. Der Gemeinderat beauftragte Baumann Bauconsult aus Neuhausen ob Eck mit der Durchführung der Vergabeverordnung (VgV – Verfahren für die Bereiche Objektplanung, technische Gebäudeausrüstung und Tragwerksplanung). Dieses Verfahren wird europaweit ausgeschrieben. Baumann rechnet mit Angeboten von 15 bis 30 Architekten. In einem Ausschlussverfahren werde sein Büro die Angebote sichten und die ersten Absagen erteilen. Im endgültigen Auswahlverfahren werde man rund fünf Anbieter zu einem "Interview" bitten, um dann den geeigneten Architekten für das Projekt zu finden.

Einer der Faktoren, die ganz oben stehen ist eine Deckelung der Ausgaben durch die Gemeinde Mönchweiler. So werde man gestalterische Höhenflüge verhindern und eine realistische Planung erreichen.

Der Gemeinderat nahm noch einen Vorschlag Baumanns in den Beschluss auf. Man wolle eine modulare Planung – was heißt, dass der Planer sowohl ein Raumkonzept für die Zweizügigkeit, als auch für die 1,5 –Zügigkeit zu Grunde legt. Diesem Vorschlag konnte ohne Gegenstimme zugestimmt werden.