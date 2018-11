Mönchweiler Bauhof erhält ein besonderes Lob

Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde viel Geld in die Hand genommen, um die Sportstätten auf Vordermann zu bringen. Der Fußballclub profitiert von den eingesetzten Finanzmitteln. So wurde der Unterbau der Terrasse übernommen und der Vorplatz des Clubhauses gerichtet, das Gleiche gilt für die Seitenstreifen zwischen den Spielfeldern und die Bänke, die dort aufgestellt wurden.

60 000 Euro investiert

Rund 60 000 Euro flossen, so Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Eich, in diese Projekte. "Ein letzter Baustein zur Sanierung des Sportgeländes." Schon zuvor habe man hier viel Geld investiert. Für Matthias Storz erfüllt der FC Mönchweiler in der Gemeinde eine wichtige Rolle. "Wir stärken das Wir-Gefühl in Zeiten von Facebook und Ganztagesschule", erklärte er den Besuchern in der Halbzeitpause des letzten Heimspiels gegen den FC Weiler. Sehr positiv sieht er die Situation im Verein. "Ich erkenne den Verein kaum wieder", blickt er zurück und gleichzeitig nach vorn. Man habe alle Ämter besetzt, im Verein herrsche ein ganz anderer "Drive" als zu Beginn seiner Amtszeit. Mit Holger Müller habe man den Wunschkandidaten im Traineramt gewinnen können, und die junge Mannschaft habe viel Potenzial. Wenn jetzt noch das Verletzungspech aufhöre, könne es nur noch nach vorne gehen.