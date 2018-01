Mönchweiler Autorin sammelt für Kinderhospiz

In die Eingangsstufe der Grundschule hatte Ciampa ihre Geschichte vom "Teddybär Wäscheknopf" vorgelesen und damit den Kindern viel Freude bereitet.

Anschließend durfte nach Herzenslust gebastelt werden – so entstanden viele lustige Teddys mit Knöpfen. Doch Veronika Ciampa las nicht nur aus ihrem Buch vor, sie machte auch auf das Schicksal kranker Kinder aufmerksam. So hat sie – gemeinsam mit vielen Kindern – eine Brieffreundschaft mit einem sehr kranken Jungen. Nun sammelt die engagierte Autorin mit ihren Lesungen Geld für das geplante Kinderhospiz in Villingen-Schwenningen. Die Eltern der Kinder aus der Eingangsstufe nahmen den Aufruf wahr und spendeten für die gute Sache.