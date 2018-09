Mönchweiler Aus Protest im Baumhaus übernachtet

Was eigentlich in einem Gespräch eher als Scherz auf den Tisch kam – Robert Springmann war sofort Feuer und Flamme für die Idee. Er hat nämlich zum Hambacher Forst eine ganz besondere Beziehung. Im nahen Düren geboren und aufgewachsen war der Hambacher Forst Ausflugsziel vieler Wanderungen mit seinen Eltern. "An ganze Teppiche von Maiglöckchen kann ich mich noch genau erinnern". Claudia Roth hingegen kennt den Forst nur aus dem Fernsehen – aber ihr beginnendes Chemie-Studium führt sie im Herbst ebenfalls in die Region. "Das gibt einem einen ganz anderen Blick auf die Gegend und das, was dort passiert". Und alle sind der gleichen Meinung: "Nach 40 Jahren Kohle müsste man sich ja mal Gedanken machen, ob solche zerstörerischen Eingriffe in die Natur noch nötig sind".