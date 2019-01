Mönchweiler Amt des Kassierers kann nicht besetzt werden

Gegenseitige Hilfe

Armin Frank skizzierte die Generationenbrücke – wie sie bislang arbeitet und was sie antreibt, nämlich die gegenseitige Hilfe. Und so soll es auch weitergehen. Die Entwicklung, die die Generationenbrücke genommen habe, sei für eine kleine Gemeinde überraschend.

Zahlreiche Menschen engagieren sich in der Generationenbrücke für ihre Mitmenschen. Doch auch bei größeren Projekten hat die GB Gehör gefunden und konnte ihre Ideen und ihr Fachwissen einbringen. So war man eng mit dem Aufbau des Wohn-Parks verbunden und begleitet die Planungen für das neue Bürgerzentrum engagiert.

Rudolf Fluck zeigte sich erfreut, dass sich der Wohn-Park in den vergangenen Monaten so gut entwickelt. Alle Wohnungen sind vermietet, und in der Wohngruppe befinden sich mittlerweile neun Bewohner.

Bürgerzentrum

Ebenfalls positiv bewertet er die Fortschritte beim Bürgerzentrum. "Wenn alles läuft wie geplant, sollte das Projekt 2020 abgeschlossen sein." Großes hat man mit dem Aufbau einer Nachbarschaftshilfe vor. Hier sollen Menschen Unterstützung erhalten, die möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben möchten. Mitte April soll mit der Anschaffung eines Fahrzeugs ein Mobilitätskonzept in Schwung kommen.

Viele Projekte

Ansonsten machen die zahlreichen Projektleiter die Generationenbrücke aus. 20 Aktive betreuen 38 Projekte. Einige Projekte ruhen, können aber jederzeit wieder aufleben. Die Angebote reichen von verschiedenen Selbsthilfegruppen über Beteiligungen an Kinderferienprogrammen, Dorffesten und dem anstehenden Lichterfest, bis hin zur Mitarbeit im Initiativkreis, der Betreuung des Internetcafés, die Arbeit in der Flüchtlingshilfe und zahlreichen weiteren Hilfestellungen und Projekten. Dafür braucht es in Zukunft viele engagierte Menschen aller Altersgruppen. Bei der Generationenbrücke hofft man auf einen Umbau in der Altersstruktur, um die kommenden Aufgaben bewältigen zu können.