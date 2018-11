Mönchweiler Altersgemischte Gruppe kein Thema

80 Prozent Arbeit am Kind, 20 Prozent in der Leitung, so stellt sich derzeit der Arbeitsprozess der drei Teammitglieder dar. Seit nunmehr "514 Kindergarten-Tagen" ist das Kinderhaus am Start, die ersten "Kinderkrankheiten" sind ausgestanden. Dennoch befindet man sich – auch durch den Übergang an das Leitungsteam – natürlich noch auf dem Weg des Zusammenwachsens. Die Kinder jedenfalls finden es toll, was im Kinderhaus so alles geboten ist.

Zur Feier des Erntedankfestes war man im Kinderhaus zusammen gekommen. Viel Spaß hatten alle beim Äpfel mosten.

Aus 350 Kilogramm selbst gesammeltem Streuobst der Gemeinde Mönchweiler wurden rund 180 Liter Apfelsaft – eine willkommene Abwechslung zum sonst angebotenen Wasser oder Tee. Am kommenden Montag wird im Kindergarten gemeinsam ein großes Sankt Martins Fest gefeiert.