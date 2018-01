Mönchweiler Abstauben verschlafen

Doch Chefabstauberin Ursel Zehnder stand mit ihrem Staubwedel da wie "bschtellt un nit abgholt" – ihre Hästräger hatten wohl gekniffen. Waren die etwa bei der Fasneteröffnung in Villingen und ließen es sich gut gehen? Umgehend machte man sich auf die Suche nach den Delinquenten – und wurde fündig. Die beiden hatten es sich in der Heimatstube des Heimat- und Geschichtsvereins gemütlich gemacht und schliefen den Schlaf der Gerechten. Mit lauten "Schelb-Muler" und "Mähl-Bollen" Rufen wurden sie unsanft aus dem Tiefschlaf geweckt. Jetzt aber schnell raus aus Nachthemd und Pyjama und rein ins angestaubte Häs. Flink war der Winterschlaf auch aus dem Häs gebürstet – die Fasnet 2018 kann beginnen.

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein brüteten die Narren bestimmt noch so manchen Schabernack für die fünfte Jahreszeit aus. Die Saison startet mit dem Narrenbaumstellen am 3. Februar, um 17 Uhr am Weiherdamm. Am Schmotzige Dunschtig wird morgens um 9 Uhr wieder das Rathaus gestürmt und die Schlüsselgewalt übernommen. Am 9. Februar laden die Narren um 20 Uhr zum Zunftabend in die Alemannenhalle ein. Am Fasnetzieschtig, 13. Februar, ist um 14 Uhr der Umzug vom Weiherdamm an die Alemannenhalle mit anschließendem Fasnetausklang.